Mozilla Thunderbird

Thunderbird to popularny klient poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych rozwijany przez Mozilla Messaging. Oprogramowanie dystrybuowane jest za darmo na zasadach open source.



Piętnaste wydanie nie zawiera wiele poprawek. Wśród nowości należy wymienić nowy silnik - Mozilla Gecko 15 i obsługę nagłówka Do Not Track (wcześniej dostępna w przeglądarce Firefox). Nowa wersja pozwala użytkownikom pracować jeszcze szybciej, zapewniając jednocześnie wysoki poziom elastyczności (dzięki rozszerzeniom) oraz bezpieczeństwa.



Thunderbird otwiera wiadomości w osobnych kartach umożliwiając szybkie przełączanie między nimi. Również wyniki wyszukiwania zostaną otworzone w nowej karcie. Funkcje oferowane przez program pozwolą wygodnie odfiltrować poszukiwane wiadomości lub zawęzić całe wyszukiwanie do wybranego okresu niezależnie od tego, kiedy i przez kogo wiadomość została wysłana. Konfiguracja nowego konta pocztowego ogranicza się do podania nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła - reszta zostanie ustawiona automatycznie. W przypadkach kiedy program nie będzie w stanie wykryć najlepszej konfiguracji można dodać ją do bazy konfiguracji gromadzonych przez społeczność - dzięki temu następnym razem będzie łatwiej.



Thunderbirda można dopasować do własnych, nawet najbardziej niezwykłych, upodobań - wszystko za pomocą tysięcy dodatków. Niezależnie czy chcesz tylko zmienić wygląd za pomocą minimotywów Personas czy dodać funkcję kalendarza instalując rozszerzenie Lightning możesz to zrobić bezpośrednio z menedżera dodatków. Uproszczona książka adresowa, pozwala dodać nowy kontakt poprzez kliknięcie w gwiazdkę znajdującą się przy adresie e-mail i podając szczegóły kontaktu. Thunderbird zawiera ponadto filtr antyspamowy który "uczy się" klasyfikować wiadomości na podstawie poczty przychodzącej oraz ochronę przed phishingiem.