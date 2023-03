Spotiflyer

to aplikacja pobierająca za darmo muzykę z popularnych serwisów streamingowych - Spotify, YouTube, Ghana, Jio-Saavn i SoundCloud.

Program nie tylko pobiera muzykę ale rownież pozwala ją słuchać w dowolnym momencie i to bez podłączenia do Internetu. Jest przydatna jeśli chcemy słuchać ulubione utwory muzyczne ale nie mamy dostępu do sieci lub po prostu zamierzamy zaoszczędzić na danych komórkowych (jeśli jesteśmy na przykład w podróży).

Interfejs jest prosty, przyjazny i prosty w użyciu. Możemy pobrać dowolny utwór, album lub cała listę odtwarzania do folderu naszego urządzenia, a następnie odtwarzać je w dowolnym miejscu i czasie.

Pozostałe funkcje programu to zapisywanie każdej muzyki w najlepszym możliwym formacie mp3. Wbudowana opcja udostępniania muzyki będzie niezwykle przydatna do szybkiego przesyłania ulubionych piosenek innym użytkownikom.