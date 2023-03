4K Video Downloader to bezpłatne i bardzo proste w obsłudze narzędzie do pobierania filmów z serwisów internetowych. Program pozwala na pobieranie filmów wraz z napisami z serwisu YouTube w wysokiej jakości HD. Wystarczy skopiować adres URL do schowka, wkleić go w odpowiednim miejscu w programie, a następnie wybrać właściwe parametry filmu.

Przed każdym pobieraniem filmu możemy wybrać jakość obrazu HD, HQ lub LQ, a także rozdzielczość 240p, 360p, 480p czy 720p. W programie możemy dodać (wtopić) oryginalne napisy do filmu i wyodrębnić dźwięk z dowolnego materiału wideo do formatu MP3.

Warto też wspomnieć o dodatkowym trybie „Smart Mode”, który przyśpieszy proces pobierania plików wideo z sieci (jednym przyciskiem myszki). Wystarczy skonfigurować odpowiedni format wideo, jakość obrazu i katalog docelowy. Następnie po włączeniu tego inteligentnego trybu, wszystkie filmy będą automatycznie zapisywały się w tych parametrach, które ustawiliśmy w tej specjalnej funkcji. W ten sposób przyśpieszymy proces pobierania filmów. Tryb „Smart Mode” jest niezwykle przydatny przy pobieraniu masowej ilości filmów z sieci.