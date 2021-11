Opis Gnumeric 1.12.50

Gnumeric to darmowa aplikacja służąca do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Program posiada szereg funkcji nie dostępnych w Microsoft Exel. Narzędzie to pozwala na eksport i import arkuszy w wielu formatach. dzięki programowi możliwe jest tworzenie wykresów, diagramów, stosowanie filtrów, formatowanie tekstu, wstawianie obiektów geometrycznych, zdjęć, linii, przycisków, odnośników i wiele innych. Przy pomocy wtyczek można wzbogacić program o dodatkowe funkcje. Narzędzie to jest dostępne w polskiej wersji językowej.