NixNote (dawniej NeverNote) to całkowicie darmowy klient Evernote przeznaczony do pracy pod kontrolą systemów Windows, Mac OS X i Linux. Aplikacja została napisana w Javie i pozwala na synchronizację z serwerami Evernote. Oferuje sporą prostotę obsługi, co ważne w przypadku początkujących użytkowników.

Dzięki kontu online użytkownik Evernote ma dostęp do różnego rodzaju danych, nie tylko ze swojego komputera ale praktycznie z każdego miejsca na Ziemi. Program daje możliwość umieszczania notatek (tekst, obrazy, filmy ze stron internetowych, notatki głosowe...), dodawania ich do różnych grup, otagowania i wiele innych. Doskonałe narzędzie do pracy i zabawy o możliwości bardzo szerokiego stosowania.