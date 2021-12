Laverna to narzędzie wspomagające zarządzanie zadaniami. Mogą być one z łatwością synchronizowane pomiędzy różnymi urządzeniami. Do tego celu wykorzystywana jest chmura Dropbox. Laverna dodatkowo nie wymaga instalacji na dysku twardym i nie pozostawia po sobie żadnych śladów w systemie.

Tuż po pierwszym uruchomieniu zadaniem użytkownika jest podanie hasła dostępu szyfrującego zwartość bazy danych. Tworzenie notatek jest niezwykle prostym zadaniem, sprowadzającym się w kliknięcia dedykowanego przycisku w oknie głównym. Istnieje możliwość zmiany widoków pomiędzy pełnym ekranem oraz normalnym.

Edytor obsługuje ponadto znaczniki HTML i pozwala na dodawanie hiperlinków, list czy obrazów. Laverna oferuje także system łatwego organizowania notatek poprzez dodawanie tagów.