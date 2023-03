) to wieloplatformowe i rozbudowane centrum multimedialne – umożliwiające wygodne odtwarzanie treści multimedialnej, w tym między innymi filmy w formacie HD, FullHD i 4K z Dynamic Dolby Vision HDR. Kodi jest obecnie najpopularniejszym oprogramowaniem, stworzonym z myślą o komputerach typu HTPC (Home Theater PC).

Kodi doskonale sprawdzi się do odtwarzania różnych materiałów multimedialnych, w tym muzykę, telewizję, teledyski, filmy a nawet strumienie internetowe takie jak: YouTube czy Netflix. Przez wielu uważany za kombajny multimedialny, a to wszystko za sprawą bogatej funkcjonalności oraz wsparciu zewnętrznych dodatków, wtyczek itp. Pozwala odtwarzać różne materiały z zewnętrznych żródeł na przykład z dysków USB. Warto dodać, że Kodi może posłużyć jako odtwarzacz sieciowy (media center), pozwalający na odtwarzanie materiałów multimedialnych z każdego miejsca, gdzie mamy dostęp do Internetu.



Jedną z największych zalet programu jest jego czytelny i wygodny interfejs graficzny, a także możliwość sterowania programem za pomocą zdalnego pilota. Kodi Media Center to idealne i ergonomiczne rozwiązanie do kina domowego! Kodi Media Center obsługuje AV1. wspiera dźwięk przestrzenny 5.1, 7.1, Dolby True-HD i wiele innych technologicznych rozwiązań. Odtwarza materiały 3D (tryb stereoskopowy). Użytkownicy mogą oglądać filmy 3D zakodowane w formacie SBS, TAB czy anaglyfowym. Kodi obsługuje ekrany dotykowe oraz może być niezwykle użyteczny do odtwarzania treści multimedialnej na urządzeniach przenośnych lub innych MiniPC typu Raspberry Pi



Uwaga:

Program Kodi domyślnie uruchamia się w angielskiej wersji językowej. Aby korzystać z niego z polskiej wersji, należy zmienić opcję w ustawieniach programu (system --> interface --> regional --> language)