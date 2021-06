DVDStyler to rozbudowana aplikacja do tworzenia własnych płyt z filmami DVD, zawierające własne menu, grafiki itp. Program umożliwia bardzo proste umieszczenie filmu na nośniku za pomocą techniki 'drag and drop'. Ponadto w łatwy sposób można przygotować menu i elementy startowe płyty. Dodatkowo aplikacja umożliwia dzielenie filmów na "rozdziały".