emelFM2 jest menadżerem plików przeznaczonym na platformę GNU/Linux. Posiada prosty ale funkcjonalny interfejs wzorowany na tym z Norton Commander. Oprogramowanie jest rozpowszechniane na warunkach licencji GNU GPL.

Aplikacja posiada klasyczną budowę menadżera plików złożoną z dwóch paneli. Dodatkowo pod nimi znajduje się trzeci, który umożliwia wpisywanie poleceń. To tylko domyślny wygląd, użytkownik ma możliwość dostosowania go do własnych potrzeb.

Aktualnie emelFM2 był z powodzeniem testowany na platformach:

· FreeBSD (i386, alpha)

· NetBSD

· Debian GNU/Linux (i386, sparc64, amd64)

· Ubuntu 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10

· Fedora Linux

· SuSE Linux 9, 10

· Mandrake/iva 10 i późniejsze

· Gentoo Linux

· Slackware Linux 8.1

· Zenwalk Linux

· Vector Linux

· Arch Linux

· dyne:bolic

· Slitaz GNU/Linux

· Nokia OS2008/Maemo

· Centos 5.2

· Thinstation