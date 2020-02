Midnight Commander jest menedżerem plików, programem do zarządzania plikami i katalogami w systemach uniksowych. MC jest wizualną powłoką, dzięki czemu wszystkie operacje można wykonać bez wpisywania poleceń, używając graficznego interfejsu.

MC pozwala na operowanie na plikach za pomocą myszki, klawiszy funkcyjnych (klawisze F1-F12 na klawiaturze) i kursora. GUI Midnight Commandera podzielony jest na dwie części, a każda z nich wyświetla katalogi/pliki bądź informacje o nich. Dzięki temu możliwe jest szybkie przenoszenie czy kopiowanie plików. Górna belka zawiera szereg poleceń do wyboru. Przywołanie tych poleceń następuje po wciśnięciu klawisza F9. Midnight Commander do złudzenia przypomina znanego wszystkim Norton Commandera. Ten sam interfejs użytkownika, te same skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne. Wszystko to sprawia, że praca z MC nie stwarza najmniejszych trudności.

Niezwykle istotną funkcją Midnight Commandera jest to, że potrafi on łączyć się z serwerami ftp, przeglądać je oraz operować na nich. MC dysponuje funkcją podglądu skompresowanych plików i wyodrębnianiu ich z archiwów. Ponadto w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zarządzać prawami dostępu do plików i katalogów (chmod, chown).