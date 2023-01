Tellico to aplikacja do organizowania różnego rodzaju kolekcji pod Linuxem. Posiada odpowiednie szablony do katalogowania książek, wideo, muzyki, gier, monet, znaczków, komiksów, win i innych.

Co ciekawe, użytkownicy mogą tworzyć własne szablony do organizowania najróżniejszych zbiorów. Wszystkie dane przechowywane są w formacie XML i prezentowane w przejrzystej formie. Aplikacja wspiera import m.in. MODS, Bibtex, RIS, CSV oraz pozwala eksportować dane do Bibtex, ONIX, CSV, HTML i PilotDB. Dane dotyczące zbiorów mogą zostać pobrane z kilku obsługiwanych serwisów (Amazon.com, IMDb, PubMed, SRU servers, CrossRef.org i inne).