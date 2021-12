LeftHand Sprzedaż i Magazyn to program do fakturowania i obsługi magazynów. Pozwala na kompleksowe zarządzanie fakturami Vat, wieloma rodzajami dokumentów magazynowych i zamówieniami. Posiada zestaw raportów sprzedażowych. Umożliwia wysyłanie do klienta faktur w formie elektronicznej.

Funkcje systemu:

Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

* wystawianie faktur handlowych VAT

* walutowe faktury VAT

* możliwość wystawiania faktur MP

* możliwość wystawiania marża

* możliwość wystawiania RR

* wystawianie faktur Pro Forma

* faktury korygujące

* wystawianie i drukowanie faktur zaliczkowych i sprzedażowych do zaliczkowych

* obsługa dowolnej ilości linii fakturowych (schematów numeracji faktur)

* wbudowany mechanizm e-Faktura (elektroniczne przesyłanie dokumentów)

* możliwość automatycznej kontroli stanów magazynowych sprzedawanych towarów

* automatyczne zakładanie rozrachunków dla kontrahentów

* faktury seryjne

* seryjny wydruk faktur

* możliwość dowolnej modyfikacji szablonów wydruku faktur

* raport sprzedaży z podziałem na waluty i kraje (dla eksporterów)

* sprzedaż detaliczna

* wystawianie rachunków

* obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych

* możliwość anulowania faktur VAT

* mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury

* drukowanie paragonów fiskalnych

* możliwość zapisywania paragonów bez konieczności posiadania drukarki fiskalnej

* możliwość wydruku faktury z druczkiem przelewu

* możliwość kwotowego i marżowego ustalania cen dla wybranych towarów

* import słowników tłumaczeń faktur

* wydruk faktur do formatu PDF

* wysyłanie eFaktu w formacie PDF

* seryjne wysyłki eFaktur

* wyliczanie rentowności faktury i jej pozycji

* kredyt kupiecki

* zaległe płatności na wydruku faktury

Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

* wielowalutowe faktury kosztowe

* zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej

* możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej

* mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury

* możliwość definiowania nowych stawek VAT

Obsługa zamówień na towary i usługi

* wielowalutowe zamówienia na towary i usługi

* obsługa dowolnej ilości cenników towarowych

* łatwy mechanizm wystawiania faktur do złożonego zamówienia

* mechanizm obsługi statusów zamówień

* wystawianie zamówień do i z firmy

Kartoteka towarów i usług

* dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)

* cenniki towarowe związane z walutą

* grupy towarowe

* szybki podgląd stanów magazynowych wybranych towarów

Moduł remanentów

* remanenty początkowe

* remanenty okresowe

* grupy towarowe

* wykazywanie różnic magazynowych

* drukowanie stanów magazynowych na dany dzień

* spis z natury

Ewidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości magazynów

* możliwość definjowania dowolnej ilości magazynów

* możliwość wydruku dokumentów do formatu PDF

* automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych w modułach faktura zakupowa, faktura sprzedażowa vat i paragon

* możliwość wielokryterialnego drukowania stanów magazynowych (zerowe, niezerowe, sortowanie)

* moduł analiz handlowo-magazynowych (sprzedaż, marża)

* dokumenty przyjęcia na magazyn PZ

* dokumenty przesunięcia między magazynami MM

* dokumenty wydania z magazynu WZ

- wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedażowych

- wystawianie dokumentów WZ bez faktur sprzedażowych możliwość wystawiania faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ

* przeglądanie stanów magazynowych

* kompleksowe raporty stanów magazynowych, w tym stan na wybrany dzień

* moduł analizy zakupów i sprzedaży z magazynów

* wystawianie dokumentów PW i RW

CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmy

* ewidencja kontrahentów i reprezentantów

* ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami

Pozostałe funkcje programu

* analiza logowań do programu

* możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp.

* możliwość uruchomienia programu z poziomu przeglądarki internetowej (wykorzystując oprogramowanie nxserver)

* możliwość eksportu danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF

Uwaga!

60-dniowa wersja testowa z reklamami.