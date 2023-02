to wygodna aplikacja do pisania scenariuszy oraz innych, podobnych materiałów literackich.

Program Story Architect został zaprojektowany w taki sposób, abyśmy mogli przechowywać tyle różnych historii, ile tylko chcemy w jednym, tworzonym projekcie. W ramach tego samego projektu możemy tworzyć różne formy opowiadania, pomocne przy tworzeniu komiksów, sztuki teatralnej czy innych książek.

W Story Architekt możemy tchnąć życie w tworzone postacie oraz w inne elementy, które są po prostu niezbędne do tworzenia scenariuszy - takie jak ukazanie świata itp. Co do postaci to możemy opisywać ich relacje, biografie, dodawać odniesienia wizualne oraz tworzyć szczegółowy ich profil.

Przydatny jest również wbudowany edytor do pisania scenariuszy. Wystarczy skorzystać z dwóch klawiszy Tab i Enter, które przyspieszają produktywność za pomocą algorytmu odpowiadającego za błyskawiczną zmianę akapitu. Natomiast, Wirtualna tektura pozwala spojrzeć na scenariusz z innej perspektywy, zapewniając tym samym wizualny sposób pracy ze strukturą. Możemy umieścić karty na planszy kolejno lub w kolumnach.

Różnice pomiędzy wersją darmową a płatną, znajdziecie na stronie producenta