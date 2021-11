Pinta to prosty program do edycji obrazów wzorowany na Paint.NET. Aplikacja oferuje standardowe możliwości tego typu narzędzi, jest dostępna całkowicie za darmo dla Windows, Mac OS X oraz Linux.

Celem twórców było stworzenie intuicyjnego w obsłudze programu do edycji grafiki rastrowej. Wśród dostępnych narzędzi do rysowania można znaleźć pędzel, ołówek, kształty, gumkę, tekst, wypełnienie i kilka innych. Obsługa wielu warstw, nieograniczone undo/redo, wiele efektów to pozostałe możliwości Pinta.