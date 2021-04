GIMP (GNU Image Manipulation Program) - stworzony w ramach projektu GNU program do obróbki grafiki rastrowej.



GIMP jest popularnym narzędziem przetwarzania grafiki cyfrowej i zdjęć umieszczanych w Internecie. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę i logo, zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy, oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych.



Oprócz stosowania interaktywnego, GIMP-a można oprogramować do automatycznego działania przy użyciu makr. Można do tego użyć wbudowanego języka Scheme, jak też Perla, Pythona, Tcl czy Ruby. GIMP-a można także zastosować do tworzenia grafiki "na żądanie" przy zastosowaniu skryptów CGI.



Interfejs GIMP-a opiera się na aktywnym używaniu wszystkich przycisków myszy oraz na otwieraniu ogromnej ilości okien.



GIMP jest wolnym oprogramowaniem, rozprowadzanym na licencji GNU GPL, co jest jego wielkim atutem w porównaniu do innych programów graficznych. Jego zwolennicy porównują go do płatnego Paint Shop Pro czy nawet do narzędzia profesjonalistów, Adobe Photoshop. Dzięki filtrom możliwości programu są znacznie rozszerzone.



W najnowszej wersji dodano możliwość modyfikowania i ustawiania warstw, a także wprowadzono nowy tryb jednego okna (Single Windows Mode). Pojawiła się też możliwość wielokolumnowego rozmieszczania okien i stosowania prostych działań w odpowiednich polach do definiowania wielkości. Warto też wspomnieć o innych nowych funkcjach umożliwiających przekształcanie obrazu na bazie wielokąta i eksportowanie projektu do formatu PDF.