NewsFox to jednocześnie proste i funkcjonalne rozszerzenie do przeglądarki Firefox. Narzędzie jest czytnikiem kanałów Atom/RSS zapewniającym stały dostęp do najnowszych informacji.

Oferuje wszystkie potrzebne funkcje do szybkiego i wygodnego przeglądania newsów. Umożliwia grupowanie kanałów oraz ich łatwą subskrypcję. Poza tym obsługuje tryb off-line.