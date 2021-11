GTK+ 2 Runtime Environment

GTK+ to biblioteka służąca do tworzenia interfejsu graficznego do programów komputerowych. Pierwotnie stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa - The GIMP Toolkit.

GTK+ została napisana w C, aczkolwiek jest zaprojektowana obiektowo. Z biblioteki GTK+ można korzystać przy pomocy większości języków programowania. Dla C++ istnieje biblioteka gtkmm będąca nakładką na GTK+ wprowadzającą wygodniejszą składnię w stylu C++ (m.in. wykorzystanie tzw. właściwości i metod na obiektach GTK+).