Opis PowerFolder 1414.12.101

Narzędzie to umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym. Główne funkcje aplikacji to: synchronizacja plików/folderów (z sieci lokalnych i serwerów zewnętrznych), kompresja danych GZIP (pozwala na zaoszczędzenie miejsca i czasu przy wysyłaniu danych do innego źródła), dostęp do kopi plików z poziomu przeglądarki. Dodatkowym atutem aplikacji jest jej dostępność dla użytkowników Windows, Mac OS X i Linux.