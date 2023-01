TreeSheets łączy w sobie narzędzia do operowania arkuszami kalkulacyjnymi, tworzenia myśli (Mind Mapping), edycji tekstu oraz zarządzania bazami danych.

TreeSheets to wszechstronna aplikacja biurowa, która stanowi idealne rozwiązanie do zarządzania projektami, organizowania pracy i pomysłów, a także planowania różnych i istotnych rzeczy do wykonania w domu czy w pracy.

Jest całkowicie darmowy i posiada dobrze zorganizowany interfejs użytkownika, w którym zaimplementowano intuicyjny układ okien i opcji, które pozwolą użytkownikowi błyskawiczne zorganizować dane i zarządzać różnymi projektami.

Znajdziemy w nim mnóstwo przydatnych funkcje do edycji projektów, tekstu, renderowania stylu, tworzenie siatki oraz wygodnego eksportu do popularnych formatów HTML, CVS czy XML.