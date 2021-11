Tomboy jest prostą, a przy tym niebywale funkcjonalną aplikacją do tworzenia i zarządzania notatkami. Pierwotnie dostępny tylko dla Linuxa, teraz również dla Windows i Mac OS X. Oprogramowanie jest całkowicie darmowe.



Narzędzie zapewnia niezwykle łatwy i szybki dostęp do notatek. Oferuje podstawowe opcje formatowania tekstu, obsługuje hiperłącza (do stron WWW, e-maili i innych notatek), sprawdzanie pisowni, przejrzysty sposób zarządzania notatkami, spis treści oraz prosty moduł wyszukiwania notatek, a to tylko kilka z jego zalet. Funkcjonalność Tomboy'a można dodatkowo zwiększyć za pomocą dostępnych wtyczek.



Projekt rozpowszechniany jest na warunkach licencji GNU LGPL.