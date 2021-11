Steam to najpopularniejsza obecnie platforma cyfrowej dystrybucji gier komputerowych. Oferuje możliwość kupowania cyfrowych produkcji, testowania darmowych (Free to Play) i komercyjnych gier komputerowych, a także posiada szereg dodatkowych funkcji za pomocą których możemy komunikować się z innymi graczami, udzielać się w grupach społecznościowych oraz wykonywać wiele innych czynności.

W bibliotece Steam znajdziemy ponad 2000 gier z najróżniejszych gatunków, od wielomilionowych produkcji po niezależne produkcje Indie Games. Użytkownicy mogą kupować gry, korzystać z wyjątkowych promocji, automatycznie aktualizować swoje produkty, obdarowywać prezentami swoich znajomych, wymieniać się przedmiotami, a nawet tworzyć nowe modyfikacje i elementy gier w warsztacie Steam.

Oprócz tego, usługa Steam pozwala nawiązywać nowe znajomości przy użyciu wbudowanego komunikatora. Spotykać nowych ludzi, dołączać do gier grupowych, tworzyć klany, rozmawiać w trakcie gry lub przeglądać nawet strony internetowe (wbudowana przeglądarka). W Steam znajdziemy rozbudowany katalog gier przeznaczonych na platformę PC, Mac oraz Linuks.

Twórcy platformy Steam udostępnili możliwość lokalnego strumieniowania gier w sieci domowej. W tym wypadku użytkownicy mogą uruchamiać gry na każdej maszynie podłączonej do tej samej sieci (przewodowej lub WiFi). Omawiana funkcja nie pobiera zbyt dużej ilości zasobów systemowych, ponieważ wszelkie obliczenia wykonywane są na maszynie głównej. Konfiguracja nowej funkcji jest niezwykle prosta. Wystarczy, że zalogujemy się na to samo konto na dwóch urządzeniach przebywających w jednej sieci, a Steam wykona za nas resztę. Dzięki temu możemy uruchomić grę na mocnym komputerze we własnym pokoju, a następnie przesłać obraz na starego notebooka podłączonego pod telewizor w salonie.