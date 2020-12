Auto-Detect and Install Radeon Graphics Drivers (AMD Driver Autodetect) to przydatne narzędzie nie tylko do wykrywania aktualnego sterownika graficznego w systemie, ale również pobierania i instalowania nowszych sterowników do naszej karty graficznej firmy AMD/ATI. Program obsługuje karty graficzne w komputerach stacjonarnych oraz układy mobilne w notebookach.