Implant mózgu pozwolił sparaliżowanemu mężczyźnie znów poruszać rękami

Implant wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Nowoczesny sposób na tetraplegię

Terapia z udziałem komputera

„Był czas, kiedy nie wiedziałem, czy w ogóle będę żył i czy będę chciał żyć, szczerze mówiąc. A teraz czuję dotyk kogoś, kto trzyma mnie za rękę. To przytłaczające.”

Zrozumiałe jest, dlaczego tak wiele osób obawia się sztucznej inteligencji. Jasne, w pewnym stopniu stanowi ona zagrożenie. Niemniej jednak, jest jednocześnie bardzo obiecującą technologią, która w odpowiednich rękach może pozwolić zdziałać wiele dobrego. Doskonałym przykładem na to jest przypadek, sparaliżowanego mężczyzny, który odzyskał czucie i możliwość poruszania rękami dziękiwszczepionemu do jego mózgu.Keith Thomas to mieszkaniec Nowego Jorku, który 18 lipca 2020 roku, w wyniku skoku do wody, uszkodził kręgi(kręgi szyjne) swojego kręgosłupa. W rezultacie mężczyzna całkowicie utracił możliwość nogami i rękami – został sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Utracił też czucie w tym obszarze działa.Teraz, za sprawą wyjątkowych badań klinicznych prowadzonych przez, 45-latek może w końcu. Może też czuć na nich dotyk. Do jego mózgu wszczepiono bowiem wspomniany implant wykorzystujący sztuczną inteligencję.Zanim czip został wszczepiony, badacze miesiącami mapowali mózg Thomasa z użyciem rezonansu magnetycznego, by zlokalizować dokładne regiony odpowiedzialne za ruch ramion i czucie dotyku przez ręce. Operacja implantacji została przeprowadzona cztery miesiące temu, a trwała ona łącznie. W zasadzie w mózgu mężczyzny znalazło się łącznie 5 czipów – dwa z myślą o poruszaniu się i trzy z myślą o czuciu dotyku.Dodatkowo na czubku głowy Thomasa umieszczono zewnętrzne porty. Te pozwalają naukowcom na podłączenie czipów do komputera z, które mogą interpretować aktywność mózgu i przekształcać je w aktywność fizyczną.W jaki sposób czipy działają? Wystarczy że Thomas pomyśli o poruszaniu ręką. Implanty wyślą w efekcie odpowiednie sygnały do komputera, który je zinterpretuje i następnie wyśle sygnały do nieinwazyjnych elektrod umieszczonych nad kręgosłupem i mięśniami przedramion, aby stymulować ruch. Jeśli zaś chodzi o czucie dotyku, to czujniki umieszczone na opuszkach palców i dłoniach mężczyzny przekazują informacje o rejestrowanym przez nie nacisku do obszaru mózgu odpowiedzialnego za czucie., powiedział Thomas.