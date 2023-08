Współzałożyciel OceanGate chce wysłać 1000 ludzi na Wenus

To musi się skończyć dobrze.

Prawdziwe piekło

„Masz absolutną rację. Rozmowa o wyprawie na Wenus wywołałaby zdziwienie wśród osób spoza przemysłu kosmicznego. Ba, ten temat budzi kontrowersje nawet w branży kosmicznej.”

Pomysł naprawdę szalony

„eksploracja Wenus jako potencjalnego docelowego długoterminowego miejsca dla ludzkości”

„stworzenie największej globalnej społeczności ogólnych i profesjonalnych entuzjastów Wenus”

„Myślę, że jest to mniej ambitne niż umieszczenie miliona ludzi na powierzchni Marsa do 2050 roku.”

Zaledwie kilka tygodni temu dyrektor generalny firmy OceanGate zginął wraz z czterema innymi osobami w wyniku implozji łodzi podwodnej. Mimo to współzałożyciel przedsiębiorstwa już snuje wizje o wysłaniu kolejnej grupy ludzi do kolejnego nieprzyjaznego środowiska., który w 2009 roku założył firmę Ocean Gate wraz ze, w wywiadzie dla serwisuwyraził zainteresowanie wysłaniem, która miałaby powstać w atmosferzedo 2050 roku. Tak, w atmosferze Wenus.Dla przypomnienia, często mówi się, że powierzchnia Wenus przypomina piekło, i nie jest tak bez powodu. Planeta ta ma bowiem gęstą atmosferę składającą się głównie z, znacznie gęstszą niż atmosfera Ziemi. Ba, ciśnienie na jej powierzchni jestniż na Ziemi i odpowiada ciśnieniu w ziemskich oceanach na głębokości prawie 1 km.W atmosferze Wenus występuje ponadto najsilniejszy w Układzie Słonecznym, co ma związek nie tylko ze stężeniem dwutlenku węgla, ale również z obecnością chmur dwutlenku siarki. Za sprawą efektu cieplarnianego temperatura na powierzchni Wenus sięgaMimo wszystko Söhnlein w oparciu o pewne badania twierdzi, że niewielka część atmosfery Wenus nadaje się do założenia ludzkiej kolonii. Na szczęście zdaje sobie sprawę z tego, że Wenus nie można nazywać planetą „zamieszkiwalną”., powiedział Söhnlein w rozmowie z Business Insiderem.Warto wspomnieć, że Söhnlein opuścił OceanGate w 2016 roku Potem założył, organizację non-profit o dość nietypowej misji, biorąc pod uwagę charakterystykę Wenus. Celami Humans2Venus sąz wykorzystaniem biuletynów e-mailowych, postów na blogach, konferencji i kanału YouTube. Business Insider informuje, że OceanGate była tylko odskocznią dla Söhnleina, który przede wszystkim jest zainteresowany wypchnięciem ludzkości poza granice Ziemi., Söhnlein powiedział, śmiejąc się z Elona Muska.Cóż, niektórzy ludzie sięgają swoimi wizjami tak daleko w przyszłość, że trudno te wizje docenić. Mam jednak wrażenie, że plany Söhnleina są bardziej ambitne, niż mu się wydaje. W końcu, chyba oczywiste jest, że ludzkość nie dysponuje jeszcze technologią, która pozwoliłaby założyć lewitującą kolonię na Wenus i wątpię, by miała zacząć dysponować nią już wkrótce.Kto wie, może kiedyś na Wenus powstanie ludzka kolonia. Pytanie brzmi, czy istnienie takiej kolonii miałoby sens. Stacja badawcza miałaby chyba większą rację bytu.Źródło: Business Insider , fot. tyt. Canva