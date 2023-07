Europejczycy kochają samochody elektryczne. Diesle w odwrocie

Pierwszy taki przypadek w historii.



Europejczycy coraz chętniej kupują elektryki

No i stało się. Kierowcy w Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii częściej kupowali samochody w pełni elektryczne (BEV) niż te z silnikiem diesla. Najnowszy raport opublikowany przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów (ACEA) nie pozostawia złudzeń: diesle są w zdecydowanym odwrocie. W raporcie za maj 2023 roku, opisywanym przez nas miesiąc temu , silniki wysokoprężne miały niewielką już tylko przewagę.Czerwiec 2023 roku to pierwszy miesiąc w historii, kiedy auta w pełni elektryczne sprzedawały się lepiej niż diesle w krajach Unii Europejskiej. W ubiegłym miesiącu sprzedano 158 252 egzemplarze nowych elektryków typu BEV, co stanowiło 15,1 procenta wszystkich sprzedanych aut. Dla porównania, w tym samym miesiącu swoich właścicieli znalazło 139 595 egzemplarzy aut zasilanych olejem napędowym, co stanowiło 13,4 procent całego rynku.