Tesla oszukiwała w kwestii zasięgu aut elektrycznych? Specjalny zespół odrzucał skargi

Praktyki mogły trwać latami.

Tesla i problem z rzeczywistym zasięgiem

Jak producenci samochodów elektrycznych radzą sobie z kwestią obaw kierowców przed zbyt niewielkim zasięgiem tych pojazdów? To proste, kłamią. Deklarowany zasięg elektryków to ściema , czego dowodzą liczne testy przeprowadzane przez dziennikarzy motoryzacyjnych. Jednym z producentów oskarżonych o naginanie rzeczywistości jest Tesla. Reuters podaje, że Tesla fałszowała odczyty na deskach rozdzielczych swoich samochodów elektrycznych, aby serwować użytkownikom aut bardziej optymistyczne prognozy co do tego, jak daleko zajadą, zanim będą musieli naładować pojazd. W minionym roku producent samochodów został tak zasypany reklamacjami dotyczącymi zasięgu, że stworzył specjalny zespół do anulowania wizyt serwisowych właścicieli, mających odbywać się w tej właśnie sprawie.Reuters opisuje przypadek marcu Alexandra Ponsina, który wyruszył w rodzinną wycieczkę z Kolorado do Kalifornii swoją nowo zakupioną Teslą Model 3 z 2021 roku. Spodziewał się, że uda mu się osiągnąć zasięg zbliżony do deklarowanego: ok. 570 kilometrów na jednym ładowaniu. Szybko zdał sobie sprawę z tego, że wszystko na co może liczyć w trasie to połowa deklarowanego zasięgu, zwłaszcza w niskich temperaturach. Mężczyzna był przekonany, że jego samochód ma jakąś poważną wadę. W podobnym przeświadczeniu znajdowało się i znajduje wielu innych posiadaczy tych aut.Każdy miłośnik motoryzacji wie, że zasięg WLTP nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Co więcej, zasięg maksymalny samochodów elektrycznych często podaje się dla jazdy miejskiej, gdzie zużycie jest niewielkie oraz w najbardziej optymalnych warunkach termicznych. Nie każdy konsument jest jednak "petrolheadem" - niektórzy chcą dostać dokładnie to, co obiecuje producent.