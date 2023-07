Automatyczny parking w Katowicach będzie najdroższym parkingiem w Polsce

Będzie za to nowoczesny.

W kwietniu tego roku informowaliśmy, że w Katowicach stanął automatyczny parking na miarę tych najnowocześniejszych spotykanych m.in. w Japonii. Automatyczny parking na ul. Tylnej Mariackiej, zajmując jednocześnie działkę odpowiadającą 40 standardowym miejscom parkingowym. Remedium na brak regularnie zabieranych kierowcom miejsc parkingowych w centrum miasta będzie prawdopodobnie najdroższym parkingiem w Polsce.Jako były już mieszkaniec ścisłego centrum Katowic z niemałym zainteresowaniem przyglądam się zmianom godzącym w osoby przemieszczające się po tym mieście autem oraz samych jego mieszkańców. Najpierw miasto wprowadziło absurdalnie wysokie opłaty za parking w tzw. Strefie Kultury (10 złotych za godzinę), co zamieniło wcześniej wypełniony po brzegi samochodami praktyczny plac w betonową pustynię, na której w tygodniu parkuje co najwyżej kilkanaście aut.Później miasto postanowiło zredukować liczbę miejsc parkingowych w mieście, rzekomo dostosowując się do nowych przepisów. Z parkowania wyłączono nie tylko miejsca postojowe znajdujące się bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, ale też te od nich odległe. Napomknę, że w centrum Katowic obowiązuje strefa, gdzie obowiązuje zakaz przekraczania prędkości powyżej 30 km/h.

Komu przeszkadzały te miejsca parkingowe? Trudno oprzeć się wrażeniu, że od kilku lat Katowice walczą z kierowcami. | Źródło: zdj. własne

Jak działa automatyczny parking w Katowicach?

"Na każdym panelu obsługi i kasie płatniczej zainstalowano intercomy, dzięki którym będzie można połączyć się z pracownikami odpowiedzialnymi za zdalną obsługę i udzielanie pomocy"

Nowy parking automatyczny w Katowicach na ul. Tylnej Mariackiej mógłby częściowo rozwiązać problem z brakiem miejsc postojowych w centrum, ale najpewniej okaże się klapą. Wszystko przez jego cenę. Godzina postoju w tym miejscu ma według ustaleń dziennikarzy Gazety Wyborczej kosztować! Oznacza to, że za parking kierowcy zapłacą więcej niż za wspomniany wcześniej parking w strefie kultury, który ze względu na opłatę cieszy się niemalże zerową popularnością.Kierowcy w Katowicach parkują najczęściej na parkingach w obiekcie handlowym Supersam oraz Galerii Katowickiej. Oba oferują pierwszą godzinę parkowania gratis, a stawki za kolejne godziny są mniej więcej 3-krotnie niższe od tych, których żąda się od kierowców za parkowanie w Strefie Kultury.Źródło: UM KatowiceParking automatyczny w Katowicach kosztował 23 miliony złotych i wykonała go polska firma GRAND. W świetle tak horrendalnych stawek nie wiadomo, czy inwestycja kiedykolwiek się zwróci.Automatyzację parkingu w Katowicach umożliwiają liczne czujniki optyczne i radarowe. Kierowcom w zaparkowaniu auta na specjalnej platformie pomaga też sygnalizacja ostrzegawcza. Proces parkowania przypomina wjazd do myjni automatycznej, gdzie system podpowiada kierowcy, w którym miejscu ma pozostawić samochód.- czytamy.Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, kierowca będzie musiał opuścić pojazd i na ekranie sterowania potwierdzić, że samochód jest gotowy do podniesienia. Maszyna przeniesie go na odpowiedni poziom. Odebranie samochodu jest możliwe po uiszczeniu opłaty.Łącznie w parkowaniu aut biorą udział dwa zespoły maszyn. Pierwszy zestaw o długości 67 metrów składa się z 12 modułów. Drugi, 45-metrowy ma 8 modułów. Każdy moduł ma niezależny wjazd i wyjazd i 12 platform parkingowy. Łatwo policzyć, że łącznie daje to 240 miejsc parkingowych.Parking nie został jeszcze oddany do użytku. Trwają odbiory techniczne. Jego otwarcie nastąpi na przełomie września i października.Źródło: mat. własny