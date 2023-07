Zastępczy elektryczny Mercedes EQE 350+ spalił jej garaż. Straty na milion dolarów

Kolejny przypadek fatalny w skutkach.

Mercedes EQE 350+ spłonął w garażu

"Auto stało w garażu około 22 godziny i nagle się zapaliło. Byłam wtedy w pracy. Około 8:30 mój mąż usłyszał syk i trzask. Udał się do garażu, z którego wydobywał się dym. Samochód po prostu stanął w płomieniach i eksplodował"

Mercedes EQE podlegały wcześniej akcji serwisowej

Podczas gdy u wybrzeży Holandii, wskutek prawdopodobnie samozapłonu baterii jednego z aut elektrycznych, od kilku dni płonie samochodowiec Freemantle Highway , świat obiegła kolejna historia dotycząca pożaru elektryka. Tym razem na cenzurowanym znalazł się elektryczny Mercedes EQE 350+, wskutek pożaru którego spłonął cały garaż. Co ciekawe, był to pojazd zastępczy, wydany w zamian za auto serwisowane przez ASO.Mercedes-Benz EQE 350+ z 2023 roku znajdował się w garażu Jennifer Ruotolo, kiedy 19 lipca samoczynnie stanął w płomieniach. Jak podaje poszkodowana, samochód elektryczny był wypożyczony od Mercedesa na czas serwisu prywatnego auta. Dziennikarzom News4Jax przekazano, że luksusowy elektryczny sedan nie ładował się, gdy zaczął się palić. Ruotolo podała mediom, że w garażu nie było nawet ładowarki.– powiedziała mieszkanka Nocatee w stanie Floryda.Nagranie udostępnione przez News4Jax pokazuje garaż objęty płomieniami, a umieszczone później w sieci zdjęcia ukazują następstwa pożaru - całkowicie zniszczony pojazd, zdewastowany garaż i szkody wyrządzone w pozostałej części domu, który cały jest teraz wypełniony sadzą.Jennifer Ruotolo oszacowała szkody w swoim domu na grubo ponad milion dolarów. Dodała, że najważniejsze jest dla niej go, że jej rodzinie nic się nie stało.Posiadacze niektórych samochodów Mercedes-Benz EQE byli wzywani na serwis w maju tego roku z powodu błędu oprogramowania akumulatora wysokiego napięcia. System monitorowania akumulatora wysokiego napięcia bez aktualizacji softu nie ostrzegał kierowców o awarii akumulator. Mercedes komunikował wtedy, że dealerzy bezpłatnie zaktualizują oprogramowanie systemu zarządzania akumulatorami w ASO.Nie jest jasne, czy spalony Mercedes EQE z Florydy była objęty akcją serwisową, ale szanse na to są marginalne. Tylko dwa samochody Mercedes EQE 350+ zostały wezwane do ASO w związku z tą usterką.Źródło: News4Jax, Facebook