Poczta Polska będzie prześwietlać Wasze paczki. Specjalny skaner już w drodze

W jakim celu?



Już niedługo Poczta Polska otrzyma specjalny skaner 3D, który posłuży do prześwietlania paczek pochodzących spoza Unii Europejskiej – ma to zwiększyć skuteczność wykrywania przedmiotów budzących pewne zastrzeżenia. Chodzi tu rzecz jasna głównie o produkty masowo zamawiane przez rodaków z Chin, do tej pory proces weryfikacji takich rzeczy był… dosyć prymitywny. Niedługo mamy doczekać się prawdziwej rewolucji w tej w kwestii. No dobra, ale co to oznacza dla przeciętnych konsumentów?





Paczki zza granicy będą jeszcze skuteczniej prześwietlane



Shopee od pewnego czasu już z nami nie ma, lecz nie oznacza to wcale, że Polakom znudziło się zamawianie tanich przesyłek z Chin – inne serwisy wciąż mają się dobrze. Wszystkie takie zamówienia przechodzą przez nowoczesną sortownię w Lublinie, gdzie przy okazji mieści się Oddział Celno-Skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej – tam jednak już tak nowocześnie nie jest. Paczki wymagające weryfikacji sprawdzane są wyłącznie przy użyciu rentgena, co rzecz jasna nie pozwala na stuprocentowe określenie zawartości.



Wkrótce doczekamy się wywrócenia tego stanu rzeczy do góry nogami. Zamówiony został bowiem specjalny skaner 3D, który trafi do pracowników dopiero w lutym przyszłego roku. Urządzenie będzie w stanie niemalże przez całą dobę prześwietlać przesyłki z Chin, dzięki czemu cały proces nie tylko stanie się skuteczniejszy, ale też o wiele szybszy. Przed sprzętem nie ukryje się już alkohol, broń czy wyroby tytoniowe – pozwoli na to generowany trójwymiarowy obraz.



Oczywiście konsumenci będą mieli dzięki temu mniejszą szansę na zamówienie czegoś, co nie do końca legalnie otrzymaliby w naszym kraju. To dla jednych dobra wiadomość, dla drugich zaś niekoniecznie. Istnieje jednak ogromne prawdopodobieństwo, że dzięki skanerowi zmniejszy się wskaźnik kontrabandy i przez nasz kraj mniej osób zechce przemycać podejrzane przedmioty czy substancje.



Nadal możliwa jest rzecz jasna pomyłka – zarówno po stronie technologii, jak i ludzi. Pozostaje mieć nadzieję, że wyposażenie Poczty Polskiej w taki sprzęt wyjdzie wszystkim na dobre. Jak informuje Andrzej Bodziony, wiceprezes polskiej spółki:



Poczta Polska konsekwentnie inwestuje w nowoczesne obiekty logistyczne. Adaptacja i umaszynowienie naszego obiektu logistycznego w Lublinie, który obsługuje m.in. przesyłki z międzynarodowego e-commerce, jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu rozwoju Architektury Sieci Logistycznej. Jeszcze w III kwartale tego roku w lubelskiej sortowni zostanie uruchomiony nowoczesny sorter do automatycznego opracowania przesyłek pocztowych. Będzie to kolejna inwestycja, która poprawi zarówno jakość usług Spółki, jak również warunki pracy.



Źródło: Poczta Polska / Zdjęcie otwierające: Poczta Polska