Brakuje chętnych do dzierżawy MOP-ów. Współwinne auta elektryczne

Inwestycja, która się nie opłaca.

Konieczność budowy stacji ładowania odstrasza inwestorów na MOP

"Przedstawiciele operatorów twierdzą, że przy obecnym niewielkim ruchu aut elektrycznych rozbudowa sieci ładowania nie opłaca się. Zwłaszcza że nakładają się na to długie i uciążliwe formalności z podłączeniem ładowarek do sieci elektroenergetycznych. A jeszcze większą barierą okazuje się uboga infrastruktura energetyczna na MOP-ach, która uniemożliwia budowę stacji o dużej mocy"

GDDKiA zapowiada zmiany w przetargach

Polska napotyka na dość złożony problem związany z rozwojem infrastruktury drogowej oraz zachęcania Polaków do przesiadki na samochody elektryczne. Jak informuje(GDDKiA), rozporządzenie(ang. Alternative Fuels Infrastructure Regulation), regulujące liczbę stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych na drogach Unii Europejskiej, zniechęca podmioty chętne na dzierżawę(MOP). GDDKiA jest zmuszona zmienić zasady dzierżawy.W postępowaniach na dzierżawę komercyjnych MOP brakuje chętnych. Jak uważa GDDKiA, głównym winowajcą są wymagania dotyczące budowy stacji ładowania. Nakłady czynione na nie są bardzo wysokie, a stopa zwrotu w polskich realiach jest naprawdę niewielka. Dość powiedzieć, że przez niechęć do budowy tego rodzaju infrastruktury, od początku 2022 roku w przetargach dotyczących 56 MOP-ów podpisano umowy w przypadku zaledwie 14 lokalizacji.AFIR wymaga, aby na drogach transeuropejskiej sieci transportowej do 2025 roku znajdowały się stacje o łącznej mocy ładowania co najmniej 400 kW w odległości co najmniej 60 kilometrów od siebie. Stacje te muszą ponadto oferować jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 150 kW.- informuje RP.pl.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi walczyć z unijnym rozporządzeniem sposobem, a w zasadzie kilka różnymi sposobami. Przede wszystkim dokumentacja przetargowa będzie mogła zakładać, aby infrastruktura do ładowania elektryków mogła być wybudowana przez dzierżawcę lub podmiot zewnętrzny wskazany przez wydzierżawiającego, czyli w tym wypadku GDDKiA, w ramach osobnego postępowania przetargowego. Co więcej, rozpatruje się wydłużenie okresu dzierżawy z 10 lat do 20 lat i zawieszenie czynszu dzierżawnego na okres budowy takiej inwestycji.GDDKiA nie ogranicza się do obwiniania AFIR za kiepskie zainteresowanie inwestorów. Wśród problemów podaje się też duże koszty inwestycyjne oraz niepewną perspektywę wykorzystania paliw tradycyjnych w nadchodzących latach.Obecnie na 77 MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych działa 81 stacji ładowania. Aż 58 stacji ładowania działa na MOP-ach o funkcji komercyjnej. Na żadnym z MOP-ów nie da się ładować samochodów ciężarowych.Źródło: GDDKiA, RP.pl