Płonie samochodowiec na Morzu Północnym. Pożar miało wywołać auto elektryczne

Pożar samochodowca Fremantle Highway

Nieco ponad rok minął od zatonięcia samochodowca Felicity Ace , który poszedł na dno wskutek pożaru wywołanego przez jedno z przewożonych na jego pokładzie aut elektrycznych. Historia lubi się powtarzać. Prawdopodobnie wskutek samozapłonu samochodu elektrycznego pożar szaleje obecnie na statku, znajdującym się na Morzu Północnym, w odległości ok. 30 kilometrów na północ od wyspy Ameland.Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku trwającego pożaru 199-metrowego samochodowca Fremantle Highway, płynącego z Bermenhaven w Niemczech do Egiptu. Holenderska straż przybrzeżna przekazała mediom, że zarzewiem pożaru było auto elektryczne, które samoistnie stanęło w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie na stojące obok pojazdy.W momencie wybuchu pożaru na pokładzie znajdowało się. Jak podaje RMF FM, niektórzy ratowali się skacząc do morza, innych ewakuowano śmigłowcami. Holenderski De Telegraaf informuje, że pośródna pokładzie Fremantle Highway byłoObecnie trwa akcja gaśnicza, odbywająca się z pokładu łodzi. Zanim strażacy wejdą na pokład muszą opanować płomienie i schłodzić płonącą jednostkę. Rzecznik straży przybrzeżnej mówi, że służby robią wszystko, aby statek nie zatonął.Źródło: Reuters , RMF24, De Telegraaf, zdj. tyt. NicoGuud - Twitter