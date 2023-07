Tesla ma problem. Plastikowe pedały w autach elektrycznych pękają w trakcie jazdy

Niebezpieczne usterki.

Tesla niemal od początku swojego istnienia krytykowana jest za poziom wykończenia aut elektrycznych i choć w ostatnich latach sytuacja uległa diametralnej poprawie, to to ideału nadal wiele brakuje. Po aferach związanych z kiepską jakością lakieru i odpadających kierownicach przyszła kolej na pękające pedały.Pedały to poza kierownicą elementy, z którymi kierowca najczęściej ma bezpośredni kontakt w aucie. Podczas gdy producenci powinni mocno stawiać na jakość tych właśnie komponentów, nie zawsze tak się dzieje. Przykład? Tesla Model 3. W sieci pojawia się rosnąca liczba doniesień o pękających wysięgnikach, na których mocowane są pedały gazu.Najnowszy przypadek, opisany na Reddicie, dotyczy samochodu Tesla Model 3 Long Range z 2021 roku. Internauta pokazał na zdjęciu, że pedał gazu trzyma się na niewielkim fragmencie tworzywa sztucznego, na którym go zamocowano. Wydawałoby się, że elementy te powinny być wykonane z metalu, ale prawdopodobnie ze względu na oszczędności Tesla postawiła na tańszy materiał.W poście zatytułowanym "nie sądzę, żebym naciskał go tak mocno..." pechowiec pyta innych użytkowników aut tej marki o to, czy mają podobne doświadczenia.Od 2017 roku co najmniej kilku właścicieli Tesli Model S udostępniało w sieci zdjęcia pękniętych plastikowych pedałów na forach i w mediach społecznościowych. Niektóre przypadki zostały opisane w artykule Forbesa z 2019 roku.Należy pamiętać, że Tesla naprawia swoje pojazdy elektryczne w dedykowanych centrach serwisowych, więc nie ma dostępnych żadnych danych na temat częstotliwości występowania tej usterki. Jedno jest pewne: pedały pękają, zatem nie powinny być nadal produkowane z tworzywa sztucznego.Niestety, Tesla nie jest jedynym producentem samochodów, który sięga po ten element wykonany z tworzyw sztucznych.Źródło: Reddit