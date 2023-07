Brum brum z głośniczków to nowy trend w motoryzacji elektrycznej

Kolejni producenci prezentują kolejne takie modele.

Popcorn z wydechu w formie pliku dźwiękowego

Nie przegap:

Elektryk, który udaje auto spalinowe

Czytaj także:

Jest popyt (?), jest podaż

Jeśli miałbym wymieniać największe zalety samochodów elektrycznych, to ich niemal bezgłośne działanie wskazałbym jako największą zaletę i wadę zarazem. Dlaczego? Jestem miłośnikiem klasycznej motoryzacji spalinowej i po prostu lubię jeździć dobrze brzmiącymi autami. Z drugiej strony od czasu do czasu cenię sobie podróże w absolutnej ciszy, zwłaszcza na długich dystansach. Producenci samochodów elektrycznych prześcigają się w pomysłach na to, jak zachęcić do ich zakupu osoby, lubiące posłuchać układu wydechowego. Rozwiązaniem są... głośniki.Z nieskrywanym zdziwieniem obserwuję trend na dorzucanie do usportowionych wersji samochodów elektrycznych głośników, mających na celu imitowanie brzmienia wydechu - ku uciesze kierowców i rozczarowaniu przechodniów. Przypadki tego rodzaju rozwiązań nie są incydentalne.Najnowszy elektryczny Hyundai Ioniq 5 N ma dawać więcej frajdy z jazdy właśnie za sprawą głośników umieszczonych w wydechu. Wcale się temu nie dziwię, bowiem emocje towarzyszące jeździe samochodem elektrycznym w mojej ocenie można porównać do jazdy metrem. Auta elektryczne genialnie przyspieszają, ale cóż z tego, skoro towarzyszą temu doznania akustyczne na miarę jazdy metrem lub tramwajem? Hyundai nie jest odosobniony w swojej postawie.Jako posiadacz Abartha 500 śledzę grupy związane z tymi autami i z lekkim rozbawieniem patrzę na lincz, jaki spotyka włoskiego producenta w związku z zakończeniem produkcji tego modelu. Nowy elektryczny Abarth w bazowej wersji głośników nie posiada. Wyposażono w nie za to wariant nieco droższy. Głośniki nie są montowane w kabinie, aby potęgować doznania jedynie kierowcy. Montowane są na zewnątrz, aby dźwięk słyszeli także piesi. Nonsens?Jakiś czas temu przeglądając ofertę jednego z popularnych producentów układów wydechowych natknąłem się na prawdziwe kuriozum. W portfolio firma miała wydech z wielkim głośnikiem, o brzmieniu którego decydował użytkownik. Parę tapnięć w smartfonie pozwala zmienić brzmienie z doładowanego silnika R4 na brzmienie silnika V8, V10, V12 i kilku innych. Szaleństwo? Najwyraźniej jest w nim metoda.Amerykańska firma Dodge w 2022 roku pochwaliła się koncepcyjnym modelem elektrycznym, którego większość pieszych nie chciałaby raczej posłuchać z perspektywy chodnika. Producent chwalił się, że głośnik w wydechu ma imitować dźwięk klasycznego silnika V8, emitując przy tym hałas na poziomie 126 decybeli. Przypominam, że w Polsce obowiązuje limit 93 decybeli dla silników benzynowych oraz 96 decybeli dla wysokoprężnych. Mniej więcej 130 dB podczas startu generują odrzutowe samoloty pasażerskie.Jest takie fajne powiedzenie w języku angielskim: "whatever floats your boat". Jeśli ktoś ma ochotę jeździć autem elektrycznym z bulbulatorem, imitującym brzmienie silnika spalinowego, to dlaczego ktoś miałby mu tego zabronić lub to wyśmiewać? Okej, może sam odrobinkę podśmiewam się z tego trendu, ale nie zapominam przy tym, że elektryki mają masę zalet. Może niekoniecznie z perspektywy średniozamożnej osoby mieszkającej w Polsce, ale... ;)