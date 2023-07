Dwie rajdowe elektryczne Lancie Delta spłonęły tuż przed wyścigiem

Były auta, nie ma aut.

Pożar strawił dwa auta elektryczne

Um incêndio deflagrou na zona da @sp1racing em Lyden Hill e destruiu grande parte de equipamentos e estruturas da mesma, incluído os 2 Lancia Delta Evo RxE de Loëb e Chicherit

Circuito hoje fechado e aguardamos mais informações



: Instagram _rallycross_#MOTORESnaSPORTTV https://t.co/6nytRT2IFf pic.twitter.com/kG5Pspe2m8 — Wazard | (@drazawiur) July 21, 2023

Czytaj też:

Kolejny dzień, kolejny pożar samochodu elektrycznego... a nawet dwóch. Dwa elektryczne samochodyspłonęły bowiem na dzień przed brytyjską rundą Rallyscrossowych Mistrzostw Świata na torze. Nie pomogła szybka interwencja dziewięciu jednostek strażackich. Strefa serwisowa ekipy Special ONE Racing i samochód Sebastiena Loeba doszczętnie spłonęły.Na tor Lyden Hill o godzinie 8:43 zadysponowano pięć wozów strażackich. Mimo otrzymanego wsparcia w postaci kolejnych jednostek strażacy nie byli w stanie opanować żywiołu. W dwie godziny spłonęły zarówno samochody elektryczne, jak i cała infrastruktura towarzysząca zespołowi Special ONE Racing. Strażacy gaszący ogień dyszami oraz pianą nie byli w stanie mu sprostać.Winnym pożaru miał być samozapłon baterii w jednym z samochodów elektrycznych. Są to jednak informacje wciąż nieoficjalne - na te oficjalne jeszcze trzeba poczekać. Kłęby dymu były tak gęste, że służby zaapelowały do mieszkańców pobliskiego Kent o szczelne zamknięcie drzwi i okien w swoich domostwach.W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Ucierpieć może zespół, który może wycofać się z World RX of Great Britain.Źródło: Twitter