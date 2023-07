Samochody elektryczne z zakazem wjazdu do kolejnej galerii handlowej w Polsce

Posiadacze aut elektrycznych są rozgoryczeni.

Zakaz wjazdu elektrykiem na parking galerii handlowej Madison

Takich zakazów będzie coraz więcej

Z końcem kwietnia tego roku gigantyczne emocje i dyskusję pośród internautów wywołał zakaz wjazdu samochodów elektrycznych na parking podziemny przy basenie Warszawianka . Powód takiej decyzji był oczywisty: zarządzający obiektem uznali, że pożar auta elektrycznego mógłby wyrządzić nie tylko ogromne straty w infrastrukturze, ale też doprowadzić do uszkodzenia stojących w pobliżu aut. Podobne zakazy zaczęły pojawiać się na przestrzeni minionych miesięcy na wielu parkingach podziemnych na całym świecie. Teraz wjazdu elektrykom odmawia galeria handlowa w Gdańsku.Przedstawiciele gdańskiej galerii handlowej Madison zakazali wjazdu na parking podziemny samochodom elektrycznym. Z wjazdu wykluczone są również auta z instalacją gazową. O ile drugie obostrzenie wynika z niewydolności systemu wentylacyjnego w obliczu konieczności poradzenia sobie z nadmiarem gazu, to w przypadku elektryków chodzi o trudne do opanowania pożary ich baterii.Spółka TFG Asset Management, będąca zarządcą Madison Park, podobny zakaz wprowadziła także w Cube Office Park.Dziennikarze serwisu Moto Trójmiasto zwracają uwagę na fakt, iż jakiś czas temu nieopodal Trójmiasta spłonął elektryczny Mercedes, a akcja gaśnicza strażaków trwała aż 21 godzin. Przez kilkanaście godzin zastępy musiały studzić jego baterię. To wydarzenie mogło przelać czarę goryczy i pomóc podjąć decyzję o wdrożeniu zakazu.W przyszłości możemy spodziewać się coraz większej liczby podobnych zakazów. Samochodów elektrycznych w garażach boją się nie tylko właściciele centrów handlowych, ale także wspólnoty mieszkaniowe. Doskonale pokazuje to opisywany przez nas jakiś czas temu przypadek pana Tomasza , który bezskutecznie walczy o możliwość zainstalowania ładowarki dla swojego samochodu przy miejscu parkingowym w garażu wielostanowiskowym, które do niego należy.Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu oraz 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobach. Pierwsza z kwot może okazać się stanowczo zbyt mała w sytuacji, gdy w wyniku pożaru ucierpi kilka drogich aut oraz nieruchomość, we wnętrzu której zaparkowany był pojazd.Przypominam, że to auta spalinowe płoną częściej od elektryków , jednakże samochody elektryczne są znacznie trudniejsze w gaszeniu. Co więcej, już po ugaszeniu wraku istnieje ryzyko wystąpienia ponownego samozapłonu.Źródło: moto3m