Pierwszy egzemplarz Cybertrucka wyprodukowany. Tesla świętuje sukces

Może obędzie się bez kolejnych przesunięć premiery?



Tesla pochwaliła się, że pierwszy egzemplarz Cybertrucka właśnie zjechał z linii produkcyjnej znajdującej się w mieście Austin – tym samym poczyniono znaczący krok naprzód jeśli chodzi o rozwój kontrowersyjnego pojazdu. Wiele wskazuje, że pierwsi konsumenci mogą liczyć na jego dostawę jeszcze w tym roku, choć rzecz jasna należy podchodzić do tego z odpowiednią dawką dystansu. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Cybertruck zjechał właśnie z linii produkcyjnej



Na początku tego roku mieliśmy do czynienia z publikacją dosyć istotnych przemyśleń przez Elona Muska – stwierdził on wtedy, że produkcja seryjna Cybertrucka rozpocznie się już w 2024 roku, natomiast proces na mniejszą skalę ruszy podczas zbliżającego się okresu wakacyjnego. Niedawno z kolei inwestorzy dowiedzieli się o planowanych dostawach auta, które mają odbyć się już za kilka miesięcy. Zaznaczył jednak, iż mowa jest o niezwykle unikalnym produkcie produkowanym zupełnie inaczej niż wszystkie inne samochody.



Chodzi tu chociażby o wykorzystanie stali nierdzewnej do wytworzenia ramy Cybertrucka, która wymaga skomplikowanych technik produkcyjnych. Poza tym pojawia się sporo problemów związanych z dostawami akumulatora nowej generacji. Warto zresztą przypomnieć, iż pierwotną datą premiery auta był rok 2021 roku, kiedy to przekazano informacje o cenie wahającej się od 39 tys. dolarów, co już samo w sobie było podejrzane. Potem jednak się z tego wycofano i przekazano, że ostateczny koszt nie jest jeszcze znany.





Najnowsze doniesienia napawają jednak optymizmem, gdyż jak widzicie wyżej – pierwszy egzemplarz Cybertrucka zjechał z linii produkcyjnej, co postanowiono uczcić poprzez wykonanie specjalnego zdjęcia pamiątkowego. Całej ekipie pogratulował rzecz jasna Elon Musk, który udostępnił znamienny wpis na swoim Twitterze. Jeśli zaś chodzi o samą grafikę, to widoczny tam Cybertruck jest w sporej części zasłonięty przez ludzi. Widać tylko szklany dach, przednią szybę i element nadwozia – generalnie wszystko prezentuje się niezwykle podobnie do prototypów udostępnionych kilka tygodni temu.



Teraz pozostaje czekać na kolejne informacje odnośnie do pojazdu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Cybertruck będzie piątym seryjnie produkowanym samochodem sygnowanym logo Tesli.



Źródło: Twitter (@Tesla, @elonmusk) / Zdjęcie otwierające: Twitter (@Tesla)