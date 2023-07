Ubezpieczyciele nie cierpią elektryków. Trafiają na złom od byle kolizji

Producenci samochodów nie wiele sobie z tego robią.

Ubezpieczyciele nie lubią samochodów elektrycznych

Przeciwnicy samochodów elektrycznych nazywają je często jednorazówkami z trywialnego powodu. Koszty naprawy tego rodzaju po wypadku lub czasem nawet z pozoru niegroźnej kolizji są zbyt wysokie w stosunku do wartości pojazdu. Znajduje to odzwierciedlenie w raporcie przygotowanym przez Thatcham Research i opublikowanym w minioną środę.Brak szczegółowych danych na temat baterii pojazdów elektrycznych nadal stanowi niemałe wyzwanie dla ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele skarżą się, że wiele pojazdów elektrycznych nie daje technicznej możliwości oceny lub naprawy nawet nieznacznie uszkodzonych zespołów baterii po wypadkach. To zmusza towarzystwa ubezpieczeniowe do orzekania o szkodach całkowitych samochodów o niskim przebiegu. To z kolei prowadzi do podwyższania składek za ubezpieczenia i podcinania skrzydeł rozwojowi elektromobilności.Baterie mogą stanowić połowę kosztu pojazdu elektrycznego, a Thatcham podaje, że sam proces ich wymiany może kosztować więcej niż cena używanego pojazdu już po roku (!). To sprawia, że wymiana baterii jest ekonomicznie nieuzasadniona. W ocenie opłacalności mogłyby pomóc chociażby dane na temat stopnia zużycia baterii, ale ubezpieczyciele nie mają do nich dostępu.