McDonald's będzie śledził konsumentów dla dobra planety

Nie ma się czego obawiać?

Opakowania z McDonald's z trackerem RFID

Are there RFID tags on @McDonalds cups now? O.o pic.twitter.com/XCtMZuqqht — Alexander Owyoung (@AOwyoung) September 16, 2020

Osoby odwiedzające restauracje McDonald's oczekują, że ich wizyta poskutkuje tym, iż zjedzą szybko i względnie tanio, po czym opuszczą lokal. Nikt nie spodziewa się raczej, iż wiązało się to będzie z jakimiś dodatkowymi obwarowaniami. W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, że aplikacja McDonald's zaczęła śledzić użytkowników zbliżających się do placówki, w której zamówiły jedzenie. Dzięki temu personel będzie mógł lepiej zorganizować swoją pracę i przygotować świeży posiłek. Teraz okazuje się, że McDonald's ma zamiar śledzić konsumentów także po wyjściu z lokalu, za pomocą... opakowań.McDonald's we Francji wprowadza do użytku zupełnie nowe opakowania wielokrotnego użytku, uzbrojone w technologię RFID (ang. Radio-Frequency Identification). Nowoczesne etykiety monitorowane za pomocą fal radiowych są montowane w kubkach, butelkach, pojemnikach na burgery, frytki oraz wszelkiego rodzaju innych opakowaniach. Mają je śledzić i przekazywać pozycję do zautomatyzowanej bazy danych. Powód? Ekologia.McDonald's wraz z Checkpoint Systems chce poprawić swój system recyklingu i sprawniej realizować przepisy działające od stycznia 2023 roku i mające na celu ochronę zasobów naturalnych i bioróżnorodności Francji. McDonald's będzie mógł w czasie rzeczywistym mieć wzgląd w stany magazynowe opakowań wielorazowych, przez co zarządzanie zasobami stanie się łatwiejsze. Zapis i odczyt danych są możliwe w odległości od kilkudziesięciu centymetrów do kilkunastu metrów od czytnika lub anteny.Rozwiązanie RFID ma być odporne na wodę oraz temperatury. Czipy pomogą zlokalizować opakowania znajdujące się w pobliżu, na przykład omyłkowo wyrzucone do koszty na śmieci.RFID w McDonald's działa już w ponad 1200 restauracji we Francji.Czipy RFID są w dzisiejszych czasach wszechobecne w produkcji, logistyce, czy też magazynowaniu i handlu.Źródło: packagingrevolution