Samochody Mercedes ze złączem ładowania Tesla. Standaryzacja elektryków postępuje, ale...

Problem w tym, że nie u nas.

Mercedes zmienia konektory ładowania

Wymienia się wiele różnych przeszkód na drodze do popularyzacji elektromobilności oraz zwiększania jej dostępności. Jednymi z najczęściej wymienianych są kwestie związane ze stacjami ładowania, ich działaniem, ekskluzywnością i zbyt dużą liczbą różnych standardów ładowania. Jakiś czas temu donosiliśmy o tym, że na mocy zawartej właśnie umowy samochody Ford począwszy od wiosny 2024 roku będą mogły ładować się w Stanach Zjednoczonych na stacjach Tesla Supercharger. Teraz okazuje się, że Mercedes zmieni złącza ładowania w swoich samochodach elektrycznych.Kilka dni temu Mercedes ogłosił, że zostanie kolejnym producentem samochodów, który zastosuje w swoich pojazdach port ładowania Tesli, czyli. W komunikacie prasowym firma poinformowała, że porzuci złącza CCS i zacznie używać złącza NACS w samochodach produkowanych od 2025 roku. Stanie się tak prawdopodobnie wyłącznie na rynku amerykańskim.Prawdopodobnie na mocy umowy wynikającej z powyższej postanowienia, firma Mercedes uzyska również dostęp do sieci ładowarek Tesli Supercharger. Stanie się tak już od przyszłego roku. Mercedes twierdzi, że klienci marki mogą skorzystać już teraz z ponad 90 000 punktów ładowania za pośrednictwem usługi Mercedes me Charge, a od 2024 roku liczba ta wzrośnie o 12 000 Superchargerów.