Mężczyzna przerobił kontener na śmieci na dom, w którym zamieszkał

Dom w Londynie za grosze.

Skip House to tanie lokum w kontenerze

28-letni Harrison Marshall stwierdził, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii zostały wywindowane do ekstremalnie wysokiego poziomu. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i nagłośnić absurdalność tej sytuacji. W tym celu wydał 4000 funtów (ok. 21000 złotych), aby przekształcić kontener na odpady w prawie pełnowartościowy dom. Mieszkanie w nim kosztuje go 50 funtów, czyli ok. 260 złotych miesięcznie.Marshall zamieszkał w specjalnie do tego przystosowanym kontenerze na niewielkim poletku trawy w Bermondsey w południowo-wschodnim Londynie w lutym tego roku. Artysta z południowego Londynu wyjaśnił, że to jedyny sposób, w jaki mógł sobie pozwolić na mieszkanie w pobliżu miejsca, w którym pracuje. Brytyjczyk tłumaczy, że średni czynsz za mieszkanie typu studio w centrum Londynu to ok. 1400 funtów miesięcznie, czyli ponad 7300 złotych.Mężczyzna udekorował swój nowy dom dziełami sztuki od swoich przyjaciół i prezentami od rodziny. Opisuje swoich nowych sąsiadów jako bardzo przyjaznych, chętnie przyjmując przy tym gości na swojej mini posesji.W przerobionym śmietniku planuje zamieszkać przez rok, by zwrócić uwagę na szalenie wysokie ceny wynajmu pokoju w stolicy Wielkiej Brytanii w dobie kryzysu kosztów utrzymania. Swoje potrzeby załatwia w wychodku ustawionym na działce, a myje się w pracy lub na siłowni.Skip House jest obecnie częścią Skip Gallery, publicznej inicjatywy artystycznej mającej na celu stworzenie przestrzeni i możliwości dla wschodzących artystów.Źródło: YouTube, Instagram