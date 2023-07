Pierwszy autonomiczny samochód na świecie otrzymał prawo jazdy

Dobry moment na zakup iPhone 14?

WeRide wjeżdża do ZEA

Jak idzie producentom samochodów rozwijanie technologii jazdy autonomicznej? Można powiedzieć, że nieźle, choć raczej powoli. Wciąż jesteśmy bardzo daleko od przyszłości, w której to maszyna zastępuje kierowcę, ale warto zauważyć, że w tej w sprawie coś drgnęło. Wielkiej tajemnicy nie stanowi to, że to Chiny chcą być jednym z globalnych liderów świata motoryzacji i dążą do tego z wielką konsekwencją. Autonomiczny samochód chińskiej firmyotrzymał właśnie "prawo jazdy" od rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.WeRide, chińska firma zajmująca się autonomicznymi pojazdami, otrzymała w poniedziałek od rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogólnokrajową licencję na wykorzystanie pojazdów autonomicznych. To pierwszewydane na poziomie krajowym na Bliskim Wschodzie.Przed otrzymaniem licencji robotaxi firmy WeRide przez rok przechodziły publiczne testy na wybranych drogach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, dało się z nich korzystać bezpłatnie na przełomie czerwca i lipca tego roku.Dzięki licencji firma WeRide, oferująca głównie rozwiązania do, może przeprowadzać nie tylko testy drogowe swoich autonomicznych aut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale też legalnie świadczyć usługi za ich pomocą. Autonomia na poziomie 4 oznacza dokładnie, że samochód może jechać samodzielnie w większości warunków bez najmniejszego wsparcia ze strony kierowcy. Najwyższy poziom autonomii to poziom 5.Dubaj chce, aby do 2030 roku 25 procent transportu było w pełni autonomiczne. Premier i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Rashid Al Maktoum pogratulował WeRide i zadeklarował, że to ważny krok w rozwoju całego kraju.Już wkrótce podobną licencję w ZEA może dostać amerykański Cruise. Według firmy ma to stać się jeszcze w tym roku.Źródło: techcrunch.com