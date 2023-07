W Polsce przybywa masztów, a promieniowanie elektromagnetyczne spada. Co się dzieje?

Ważna informacja.

Poziom PEM w Polsce spada

"Osiągnięta średnia wartość PEM dla całej Polski wynosząca mieści się więc w przedziale od 1,26% do 2,75% dopuszczalnej normy (która dla częstotliwości 10-400 MHz wynosi 28 V/m, a dla 400-2000 MHz i od 2000 MHz do 300 GHz - 61 V/m). Porównując, w roku 2021 wyliczona średnia dla Polski mieściła się w przedziale od 1,98% do 4,3% dopuszczalnej normy"

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2022 roku wykonywano w Polsce pomiar pól elektromagnetycznych. Monitoring PEM ma oczywiście na celu ocenę i obserwację zmian wielkości pola elektromagnetycznego na obszarze kraju. Wyniki pomiarów PEM za ubiegły rok zostały opublikowane na stronie GIOŚ, a płynący z nich wniosek jest prosty: im więcej masztów, tym niższym poziom PEM w Polsce.Promieniowanie elektromagnetyczne nierzadko jest kością niezgody pomiędzy operatorami rozbudowującymi swoją infrastrukturę, a Polakami uważającymi, że PEM może odbijać się niekorzystnie na ich zdrowie. Jak wskazują wyniki najnowszego badania, średnio poziom PEM w Polsce wynosił w 2022 roku 0,77 V/m, co oznacza ogromny spadek względem 2021 roku, kiedy poziom ten określono na 1,21 V/m.Pomiary obejmujące zakres od 80 MHz do 40/60 GHz, a więc wszystkie źródła PEM o częstotliwościach radiowych - od radia FM po systemy milimetrowe pokroju LDMS - nie pozostawiają cienia wątpliwości: stawianie kolejnych masztów redukuje poziom PEM.- czytamy w komunikacie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Powtarzam: promieniowanie jest wielokrotnie niższe, niż określa to norma.