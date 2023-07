ESA wystrzeliła w kosmos teleskop Euclid. Będzie szukał ciemnej materii i energii

Teleskop Euclid ma ważną misję.

W sobotę, 1 lipca rakietafirmywystrzeliła w przestrzeń kosmiczną nowy teleskop. Mowa o teleskopie, nazwanym na cześć greckiego matematyka uważanego za ojca geometrii. Co to za maszyna? W skrócie, jest to teleskop, który otrzymał bardzo ważne zadanie – dostarczenia informacji, które pozwolą zrozumiećRakieta Falcon 9, która miała przetransportować teleskop Euclid w kosmos, oderwała się od platformy startowej na terenie kosmodromuna Florydzie o godzinie. Niedługo potem pomyślnie dostarczyła teleskop na orbitę i się od niego oddzieliła.Na przestrzeni kilku następnych tygodni Euclid będzie zmierzać w stronę tak zwanego, oddalonego od Ziemi o jakieś 1,5 miliona kilometrów. Punkt L2 jest miejscem, w którym statek może pozostawać w spoczynku względem Ziemi, Słońca i Księżyca, za sprawą równoważących się w tym miejscu sił grawitacji i bezwładności. Tam teleskop zostanie umieszczony na orbicie wokół L2, a potem operatorzy misji zaczną testować jego funkcje. Ostatecznie instrumenty teleskopu zostaną włączone, a ten będzie prowadził swoje obserwacje.

Teleskop o ważnej misji

„Jeżeli chcemy zrozumieć Wszechświat, w którym żyjemy, musimy odkryć naturę ciemnej materii i ciemnej energii oraz pojąć rolę, jaką odgrywają w kształtowaniu naszego kosmosu.”

„Aby odnieść się do tych fundamentalnych pytań, Euclid dostarczy najbardziej szczegółową mapę pozagalaktycznego nieba.”

Teleskop Euclid zmierza teraz do punktu libracyjnego L2. | Źródło: ESATeleskop Euclid, zasilany z pomocą paneli słonecznych, został wyposażony w dwa instrumenty. Te instrumenty to, czyli kamera o rozdzielczości 600 megapikseli operująca w zakresie światła widzialnego, a także, czyli kamera składająca się na cztery czujniki wrażliwe na bliską podczerwień oraz spektrometr bezszczelinowy.VIS ma pozwalać między innymi na dokonywanie pomiarów zniekształceń galaktyk. NISP zaprojektowano z kolei z myślą o mierzeniu tak zwanegoi odległości miliardów galaktyk od Ziemi z dokładnością 10-krotnie większą niż urządzenia, które dokonują fotometrycznych pomiarów przesunięcia ku czerwieni.Do czego ESA chce te wszystkie instrumenty i pomiary wykorzystać? Agencja ma nadzieję, że mierząc kształty galaktyk oddalonych od Ziemi i badając związek między odległościami od tych galaktyk i przesunięciem ku czerwieni, uda im się zrozumieć tak zwaną. Dla przypomnienia, uważa się, że ciemna materia stanowi aż 85% masy całego Wszechświata. Ciemna energia ma zaś przykładać się do zwiększania się, powiedziała Carole Mundell, dyrektorka ds. nauki w ESA.Czas pokaże, Euclid zrealizuje cele wyznaczone mu przez Europejską Agencją Kosmiczną. Nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, by jego misja przebiegała bezproblemowo.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA