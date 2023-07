Polski skuter Osa powraca jako skuter elektryczny WFE M50e

Projekt, któremu warto kibicować.

WFE OSA M50e - alternatywa dla Vespy?

Polskie skutery elektryczne? Jestem na tak

Polska motoryzacja kojarzy się większości Polaków przede wszystkim z samochodami takimi jak, czy też. Osoby nieco bardziej nią zainteresowane wymienią też jednym tchem kilka kultowych motocykli i skuterów. Pośród nich nie zabraknie z pewnością polskiego skutera, produkowanego w latach 1959-1965 w WFM w Warszawie. Jedyny skuter produkowany seryjnie w PRL powróci na rynek jako... elektryk.z Łomnej pod Warszawą podejmuje się odważnego wyzwania.to skuter elektryczny mający stanowić hołd dla klasyka z czasów PRL. Nowy model ma trafić do sprzedaży w kwietniu 2024 roku, w dwóch wariantach różniących się od siebie pojemnością akumulatora. Będzie rywalizował przede wszystkim z propozycjami elektrycznymi marki Vespa.Elektryczna OSA ma być tańsza niż Vespa Elettrica, wyceniana na 34500 - 36500 złotych. Prawdopodobnie zarówno OSA M50e 1,92 kWh, jak i OSA M50e 3,74 kWh będą od niej tańsze. Co ważne, mniej pojemna bateria jest łatwo wymienialna, większa niestety nie. Inną wadą jest brak miejsca pod siedzeniem na kask, ale to zdaje się przypadłość większości małych skuterów elektrycznych.Jeśli chodzi o osiągi, to przemieszczająca się na 12-calowych kołach OSA M50e ma zapewniać zasięg 75 lub 150 kilometrów i rozwijać prędkość maksymalną 45 km/h. Czas ładowania? Od 4 do 8 godzin. Dzięki temu będzie mogła być użytkowana przez osoby, które ukończyły 13. rok życia i wyrobiły sobie prawo jazdy kategorii AM.Pierwsze skutery są składane ręcznie w liczbie 4 na miesiąc. Jak donosi serwis elektrowoz.pl, do kwietnia 2024 roku mają powstać łącznie 32 jednoślady. Firma liczy na zwiększenie swoich możliwości produkcyjnych.Zamówienia mają ruszyć za kilka tygodni, a jako pierwsze o ich uruchomieniu dowiedzą się osoby, które dołączą w tym miejscu do newslettera. Do sprzedaży trafi podobno aż dziewięć wariantów kolorystycznych, podlegających personalizacji.Ambitny projekt? Owszem. Czy skutery elektryczne są nam potrzebne? Oczywiście. Patrząc na to, jak wiele skuterów porusza się po polskich miastach, nie tylko prywatnych, ale także tych wykorzystywanych do chociażby dowozów jedzenia, trudno nie odnieść wrażenia, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju maszyny. Wiele bym dał, żeby elektryczne, bezgłośne skutery jak najszybciej zastąpiły zastąpiły głośne "pięćdziesiątki". Tym lepiej, jeśli będą to pojazdy sprzedawane przez Polaków.Kibicuję, bo OSA M50e to istniejący już teraz, realnie potrzebny produkt. A nie jakaś tam Izera.Źródło: WFE, elektrowoz.pl