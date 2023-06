Udana komercyjna misja Virgin Galactic

Pierwszy komercyjny lot w kosmos w wykonaniu Virgin Galactic.

Take-off Time

8:30 AM MDT



Release Altitude

44,500 FT



Apogee

52.9 Miles



Landing Time

9:42 AM MDT



Number of Payloads

13



June 29, 2023

Cel misji Galactic 01

Załoga Galactic 01

Dowódca misji Galactic 01 - Walter Villadei / Źródło: Virgin Galactic.

Galactic 02 - "prywatni" astronauci na pokładzie VSS Unity

"Dziś nasz zespół z powodzeniem wysłał w kosmos na pokładzie VSS Unity - naszym wyjątkowym suborbitalnym laboratorium naukowym, sześć osób i ponad tuzin ładunków badawczych. Ten historyczny lot był naszym pierwszym komercyjnym lotem i pierwszą dedykowaną komercyjną misją badawczą - zapoczątkowując nową erę powtarzalnego i niezawodnego dostępu do przestrzeni kosmicznej dla prywatnych pasażerów i naukowców. "Galactic 02", nasz pierwszy lot kosmiczny z prywatnymi astronautami, planowany jest na sierpień i oczekujemy, że VSS Unity będzie kontynuował comiesięczne misje kosmiczne, podczas gdy my w tym czasie będziemy również pracować nad skalowaniem naszej przyszłej floty statków kosmicznych dla globalnych odbiorców."

Ile kosztuje lot w kosmos?

Czy to już jest przestrzeń kosmiczna?

29 czerwca 2023 roku miała miejsce pierwsza komercyjna misja Virgin Galactic o nazwie. Jest to już druga udana misja VG w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – 25 maja powodzeniem zakończyła się suborbitalna podróż w ramachStart samolotu VMS Eve (WhiteKnightTwo) rozpoczął się o godzinie 16:30 czasu polskiego (8:30 am MDT) na terenie portu kosmicznego Spaceport America w Nowym Meksyku. Po osiągnięciu ok. 13564 m (44500 stóp) VSS Unity (SpaceShipTwo) został uwolniony. Apogeum wyniosło, czyli zanotowano maks. pułap lotu na poziomie. Osiągnięto maksymalną prędkość 2,88 Macha. Czas lądowania to 17:42 (9:42 am MDT).Celem misji było przeprowadzenie 13 eksperymentów naukowych dotyczących biomedycyny, procesów cieplno-przepływowych oraz rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych materiałów w warunkach mikrograwitacji.Oceniono również wpływ przejścia z hipergrawitacji do mikrograwitacji na ludzkie ciało, uwzględniając przy tym sferę fizyczną i psychiczną człowieka. Ponadto liczne czujniki zmieszczone w kabinie statku VSS Unity przyczyniły się do zebrania wymaganych dla misji danych.Załoga sześcioosobowego statku VSS Unity (SpaceShipTwo) liczyła 2 pilotów:(dowódca),(pilot)oraz 4 pasażerów:(dowódca misji, Włoskie Siły Powietrzne),(lekarz, Włoskie Siły Powietrzne),(inżynier, Włoska Krajowa Rada Badań Naukowych - CNR).(instruktor astronautów, VG).Dla pilota (Nicola Pecile) oraz trzech włoskich naukowców był toPiloci VMS Eve (WhiteKnightTwo):(dowódca),(pilot).Po udanej misji G01, Virgin Galactic rozpoczyna przygotowania do kolejnego lotu, czyli, który zaplanowany jest już na sierpień 2023 roku. Tym razem na pokładzie VSS Unity zobaczymy tzw. prywatnych astronautów. Od sierpnia suborbitalne loty mają odbywać się regularnie raz w miesiącu.- powiedział Michael Colglazier, CEO Virgin Galactic.Obecnie całkowity koszt biletu na lot suborbitalny na pokładzie statkuwynosi. Liczyć się jednak trzeba z długim czasem oczekiwania, gdyż w kolejce może czekać nawet 800 prywatnych astronautów, którzy w większości przypadków nabyli bilet już dekadę temu. Wtedy koszt zakupu takiej "wycieczki" rozpoczynał się od 200 tys. USD. Zainteresowanie kosmicznymi podróżami okazało się na tyle duże, że niedługo po uruchomieniu zapisów firma Richarda Bransona podniosła cenę biletu do 250 tysięcy dolarów.Oczywiście zakup samej wejściówki na pokład VSS Unity, to dopiero początek przygody. Oprócz cierpliwości (długi czas oczekiwania na kosmiczny lot), niezbędny będzie wielodniowy trening oraz zapoznanie się z odpowiednimi procedurami, bez których (nawet ta suborbitalna) podróż niestety nie będzie możliwa.Poniżej transmisja wideo misji Galactic 01.Nie wchodzą za bardzo w szczegóły, należy zwrócić uwagę na to, iż linia Kármána wyznacza początek przestrzeni kosmicznej na wysokościnad poziomem morza. Wartość ta została uznana przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI). Natomiast dla USAF (United States Air Force) oraz Kongresu USA, każdy kto przekroczy pułap, czyli ok. 80,47 kilometrów otrzymuje miano astronauty.Zatem czy lecąc z firmą Richarda Bransona będziemy mogli pochwalić się powyższym tytułem astronauty? Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim jest to "respektowane" na terenie Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak dla wielu fanów kosmosu, lot "delikatnie" powyżej 50 mil może okazać się nie lada przygodą.Źródło: Virgin Galactic