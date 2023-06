Volkswagen się przeliczył. Brakuje chętnych na auta elektryczne

Firma redukuje produkcję, zwalnia pracowników.

Volkswagen ogranicza produkcję i zwalnia pracowników

Z jednej strony sprzedaż samochodów elektrycznych powoli rośnie, a na Starym Kontynencie doganiają one w tej kwestii auta z silnikami Diesla. Nie każda marka może jednak chwalić się sukcesami podobnymi do tych, którymi może poszczycić się na przykład Tesla. Sprzedaż samochodów elektrycznych marki Volkswagen jest znacznie niższa od spodziewanej. Producent musiał zareagować na ten fakt, co poskutkowało nie tylko zmniejszeniem produkcji, ale też zwolnieniami w fabryce w Emden.Przed premierą samochodu elektrycznego Volkswagen ID.3 roztaczano przed kierowcami piękne wizje. Miał to być kolejny rewolucyjny i przede wszystkim tani samochód dla ludu. Miał zrewolucjonizować świat motoryzacji w taki sposób, w jaki kiedyś zrobił to Volkswagen Garbus. Szybko okazało się, że VW ID.3 nie jest ani tani, ani dobrze wykonany, ani ładny, ani też specjalnie pożądany przez konsumentów. Inne modele tej marki dzielą jego los.Volkswagen podjął w związku z powyższym decyzję o ograniczeniu produkcji samochodów elektrycznych VW ID.4 orazw swojej fabryce w Emden w północnych Niemczech. Produkcja obu tych modeli zostanie zredukowana przez następne dwa tygodnie. Dodatkowo, trzytygodniowe wakacje pracowników zostaną przedłużone o tydzień, a 300 z 1500 pracowników tymczasowych straci pracę w sierpniu tego roku.