SpaceX szykuje kolejnego Starshipa do orbitalnego lotu

Firma podzieliła się filmem z ostatniego testu silników rakiety.

Jeden z wielu etapów przygotowań do następnego lotu

Ship 25 completes a six-engine static fire test at Starbase in Texas pic.twitter.com/wCCrh0RRNA — SpaceX (@SpaceX) June 27, 2023

Potężna maszyna

Niestety, ostatniktóry miał odbyć lot orbitalny, nie skończył dobrze musiało doprowadzić do autodestrukcji rakiety kilka minut po jej starcie – po tym gdy jej pierwszy i drugi człon nie zdołały się od siebie oddzielić. W efekcie test zakończył się niepowodzeniem, a fragmenty pojazdu spadły na budynki i plaże w Teksasie Teraz SpaceX przygotowuje do kolejnej próby lotu orbitalnego następny egzemplarz rakiety Starship. W poniedziałek firma przeprowadziłarozruchu silników rakietowych tego pojazdu. Możemy go zobaczyć na wideo.W ramach testu silniki Starshipa zostały uruchomione na kilka sekund. Był to test dość widowiskowy, albowiem na opublikowanym widać dokładnie płomienie wygenerowane przez silniki, a także powstałe za ich sprawą kłęby dymu. Próba zakończyła się pomyślnie.Niestety na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna próba lotu orbitalnego, w ramach przygotowań do której przeprowadzono statyczny test silników Starshipa.poinformował jednak niedawno, że Starship musi otrzymać, zanim znów będzie mógł latać. Cóż, oby mógł on ponownie latać prędzej niż później.Co istotne, z myślą o dalszych lotach SpaceX modyfikuje nie tylko samego Starshipa. Firma ulepszyła również swoją platformę startową. Otrzymała ona między innymi system zalewania wodą, który ma zapobiegać uszkodzeniom platformy startowej podczas startu rakiety.Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że SpaceX będzie musiało otrzymać zielone światło od, zanim przeprowadzi lot orbitalny Starshipa. FAA uziemiła tę rakietę po poprzednim nieudanym orbitalnym teście.Dla przypomnienia, Starship to naprawdę ogromna rakieta. Składa się ona na 50-metrowy drugi stopień, czyli właściwy Starship, a także 70-metrowy pierwszy stopień, czyli. Super Heavy ma być przystosowany do powrotu na Ziemię i ponownego wykorzystania. Super Heavy wyposażono w, które produkują około dwa razy więcej ciągu, niż pierwszy stopień rakietyOstatecznie zarówno Super Heavy, jak i właściwy Starship mają być pojazdami wielokrotnego użytku, ale na razie nie wiadomo kiedy faktycznie będą wykorzystywane ponownie. SpaceX na pewno nie zamierza dokonać lądowania żadnym z nich w ramach najbliższego orbitalnego testu. Cel misji pozostaje niezmienny, taki jak był w kwietniu – dostarczyć Starshipa na orbitę.Źródło: SpaceX, fot. tyt. SpaceX