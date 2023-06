Do czego służy szuflada w piekarniku? Całe życie korzystasz z niej źle

Też pewnie tego nie wiedziałeś.

Szuflada piekarnika wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. | Źródło: Samsung

Polacy rzadko korzystają z szuflad zgodnie z przeznaczeniem

Po co zatem szuflada w piekarniku? Odpowiedź na to pytanie jest trywialna. Szuflada nagrzewa się w trakcie działania tego urządzenia, choć nie do tak wysokich temperatur jak wnętrze piekarnika. W zależności od modelu urządzenia panuje tam temperatura w granicach 40-75 stopni Celsjusza. Ma to na celu podtrzymanie temperatury dań umieszczanych w szufladzie. Tak moi drodzy, to nie jest szuflada na folie spożywcze i papiery do pieczenia, a na jedzenie!Szuflada pod piekarnikiem to przestrzeń, w której na podanie mogą oczekiwać talerze z niedokończonymi jeszcze potrawami, do których należy jeszcze dodać składniki przygotowywane w piekarniku. Da się tam również przechowywać przygotowane już posiłki, na przykład w trakcie dużej imprezy rodzinnej, do czasu przygotowania kolejnych, aby wszyscy goście dostali je w tym samym czasie.Zdziwiony? Dla niektórych powyższe informacje będą sporym zaskoczeniem. Zdecydowana większość Polaków nie wykorzystuje potencjału szuflad pod piekarnikami i... nawet mnie to nie dziwi. Ja w szufladzie trzymam patelnię, półki do piekarnika i nie korzystam z niej zgodnie z przeznaczeniem. A Ty?Źródło: mat. własny