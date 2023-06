RTX VSR, co to za technologia i jak działa? 4K dla każdego

Monitory pracujące w rozdzielczości 4K stają się powoli codziennością, lecz sam sprzęt i duża ilość pikseli to nie wszystko. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że do pełnego komfortu niezbędne są jeszcze materiały w odpowiednio wysokiej jakości. A co jeżeli treści brakuje lub trzeba za nie sporo zapłacić? Z pomocą przychodzi technika RTX VSR, która potrafi usprawnić praktycznie każdy materiał wideo odtwarzany na komputerze.Statystki nie pozostawiają złudzeń, szacuje się, że nawet 80% materiałów w sieci to treści wideo. Większość z nich, bo aż 90% zapisana została w rozdzielczości wynoszącej 1920 x 1080 pikseli. Z takimi materiałami możemy spotkać się na YouTube i serwisach VOD, jak Netflix (plan podstawowy) czy SkyShowtime . Jak ma się to do faktu, że co raz więcej użytkowników przenosi się już na monitory i telewizory o rozdzielczości 2K, czy 4K wynoszącej 2560 x 1440 pikseli lub więcej? Efektem tego jest nieostry obraz oraz dodatkowe artefakty, które powstają przy skalowaniu obrazu do wyższej rozdzielczości za pomocą standardowych metod. Na szczęście rozwój sztucznej inteligencji przynosi rozwiązanie tego problemu w postaci techniki RTX Video Super Resolution, w skrócie VSR.

RTX Video Super Resolution (VSR) w pigułce

VSR dla twórców wideo

Jak skorzystać z VSR?

Jak informuje producent, podstawową funkcją VSR jest. Ogromnym problemem są również tak zwane blokowekompresji, z którymi VSR radzi sobie całkiem dobrze. Nieodczytane klatki lub te z błędami są zastępowane prawidłowymi, które są tworzone przez sztuczną inteligencje. Jakość wygenerowanej klatki w żadnym stopniu nie odstaje od tej natywnej. W efekcie dostajemy spójny obraz o wyższej rozdzielczości, często pozbawiony wad.Powstaje zatem pytanie, skąd sztuczna inteligencja (SI) wie jaką klatkę wygenerować? To efekt głębokiego uczenia. Model otrzymał ogrom danych wejściowych. Treści, które otrzymywał obejmowały pełen zakres, były to nie tylko filmy i seriale, ale również gry komputerowe, czy animacje.Sama technika udoskonalana jest od 2019 roku, kiedy to debiutowała na urządzeniach NVIDIA Shield. Aktualnie VSR jest dostępny nawet w przeglądarkach internetowych takich jak Google Chrome , czy zyskująca popularność Microsoft Edge . Efekty działania VSR widać na przykładzie tekstów i napisów, które bez użycia tej techniki byłyby trudne do odczytania na monitorach o wyższej rozdzielczości. Co ciekawe sprawdza się to również w trakcie oglądania transmisji na żywo.Okazuje się, że dzięki VSR o poziom treści można również troszczyć się już w trakcie tworzenia materiałów. Jak twórcy YouTube czy Twitch mogą zyskać przewagę? Wystarczy wykorzystać zestaw narzędzi, w które wchodzioraz oprogramowanie takie jak OBS czy NVIDIA Broadcast . Tworząc treści wyższej jakości twórcy mają większa szansę na to, że odbiorcy zostaną na kanale, a oglądanie filmów będzie po prostu przyjemniejsze.Sprzętowy kodek NVENC AV1 zadba również o czas i komfort pracy osób, które zajmują się montażem wideo. Tutaj przewaga ujawnia się nie tylko w przypadku jakości filmów, ale również czasów eksportu, które są krótsze nawet o 40% w porównaniu do poprzedniej generacji kart graficznych.Sprawdźmy wymagania sprzętowe. Technika VSR dostępna jest dla posiadaczy kart graficznych. Oznacza to, że uzbroić się w VSR możemy już w cenie zaczynającej się od około 1060 zł. Tyle właśnie kosztuje jeden z najtańszych dostępnych na rynku wariant serii 30, czyli Palit GeForce RTX 3050 Osoby, które już posiadają karty z tych serii powinny włączyć panel kontrolny, a następnie w zakładce ustawień obrazu zaznaczyć opcję ulepszenia obrazu RTX. Do wyboru mamy 4 poziomy ulepszenia, które różnią się jakością oraz poborem energii. Warto sprawdzić, który będzie najbardziej dopasowany do potrzeb. Z zaznaczeniem, że poziom 4 jest najbardziej kosztowny, ponieważ używa najbardziej skomplikowanego algorytmu, aby dostarczyć jak najwyższą jakość.Sprzętowy kodek AVI1, którego potencjał najbardziej wykorzystają osoby, które prowadzą transmisje na żywo oraz montują swoje filmy (np. za pomocą programów takich jak Adobe Premiere, czy DaVinci Resolve od BlackMagic) dostępny jest tylko w najnowszej generacji kart graficznych GeForce NVIDIA z serii 40. W tym przypadku doskonałą opcją będzie karta graficzna Palit GeForce RTX 4060 Dual , którą będzie można nabyć od 29 czerwca w cenie zaczynającej się już od 1549 zł.