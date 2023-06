Jakość nowych samochodów spada. Wskazano zaskakujący powód

Malkontenci mają rację.

Jakość samochodów spada

Liczba usterek w przeliczeniu na 100 samochodów według badania J.D. Power. | Źródło: J.D. Power

Najbardziej i najmniej awaryjne samochody 2023

Pośród osób zainteresowanych światem motoryzacji nie brakuje opinii mówiących o tym, że jakość dzisiejszych samochodów mocno odstaje od jakości aut sprzedawanych jeszcze dwie, trzy dekady temu. Przeważnie są to twierdzenia nie poparte żadnymi argumentami poza takimi, które można zaliczyć do grona anegdotycznych. Tymczasem, w sieci ukazały się wyniki nowego badania J.D. Power pod tytułem 2023 U.S. Initial Quality Study, dowodzące pogorszenia się jakości nowych samochodów w aż ośmiu z dziewięciu kluczowych kategorii.Badanie J.D. Power śledzi liczbę problemów na każde 100 pojazdów danej marki (PP100). W najnowszym badaniu odnotowano rekordowy wzrost o 30 PP100 w ciągu ostatnich dwóch lat - o 18 PP100 w latach 2021-2022 i o 12 PP100 w latach 2022-2023.Firma zajmująca się wywiadem konsumenckim stwierdziła, że ciągły spadek jakości można przypisać wielu czynnikom, w tym między innymi… większemu wykorzystaniu technologii w nowych samochodach i sięganiu po systemy audio ze znanymi od lat usterkami. J.D. Power sugeruje, że postęp technologiczny zamiast przekładać się na poprawę jakości procesu produkcyjnego, stawia na zasypywanie konsumentów często niesprawdzonymi i niedopracowanymi nowinkami technicznymi.Największy wzrost problemów rok do roku odnotowano w kategoriach funkcji, elementów sterujących, wyświetlaczy oraz infotainment - odpowiednio o 3,2 PP100 i 2,3 PP100. Średnia dla wszystkich marek z całego badania wyniosła 192 PP100.Na czele listy J.D. Power znalazł się Dodge ze 140 problemami na 100 pojazdów, tuż za nim uplasował się Ram ze 141 PP100 i Alfa Romeo ze 143 PP100. W europejskich rankingach Alfa Romeo stoi równie wysoko, co stoi w mocnej opozycji do wciąż powtarzalnych, ale dawno już nieaktualnych żartów o "alfach na lawetach".Najgorzej w rankingu wypadły samochody marek Volkswagen (249 PP100), Chrysler (250 PP100), Volvo (250 PP100), Tesla (257 PP100) oraz Polestar (313 PP100).Źródło: J.D. Power